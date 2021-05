discriminació lingüística

Els policies que van vexar un ciutadà flamenc per parlar català podrien rebre una pena de fins a dos anys de presó

Kris Charlier declara davant la jutgessa aquest dijous 6 de maig. Només un altre cas de discriminació lingüística havia arribat a ser investigat per la via penal

Demà, dijous 6 de maig, el ciutadà flamenc i veí de Bigues i Riells Kris Charlier declararà al jutjat d’instrucció penal número 3 del Prat del Llobregat en referència a la denúncia que va efectuar el 2019 contra dos agents de la Guàrdia Civil que el van discriminar i vexar a l’Aeroport del Prat pel fet de parlar català. A Catalunya, només existeix un precedent d’un cas de discriminació lingüística que hagi arribat a ser investigat per la via penal.



Charlier, que sap parlar català però no castellà, es va veure obligat a abaixar-se els pantalons en públic per mostrar la bossa recol·lectora que porta arran d’una operació per càncer de colon. Els guàrdies civils, que no havien entès les seves explicacions en català i que no van fer venir algú competent en aquesta llengua, el van acabar denunciant per pertorbació de l'ordre públic i per negar-se a cooperar amb la policia.



Representants de la Plataforma per la Llengua, que ha donat suport legal a l’afectat des que va patir la discriminació, l’acompanyaran als jutjats i Neus Mestres, directora de l’entitat, farà una declaració davant dels mitjans.



També hi assistiran representants polítics d’ERC, Junts, la CUP i Barcelona en Comú, així com l’alcalde de Bigues i Riells.