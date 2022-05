Ensenyament

L’STEI Intersindical ha presentat denúncia davant la Unió Europea i el Defensor del Pueblo pels processos d’estabilització del personal docent

La Confederació d’STEs, de la qual forma part l’STEI Intersindical, ha presentat davant la Unió Europea (UE) denúncia per infracció al dret comunitari i la legislació europea pel que fa als processos d’estabilització que les distintes administracions educatives anuncien aquests dies. Aquests processos que, d’acord amb la Llei 20/2021 de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat, han de disminuir el percentatge de personal interí al 8% abans del final de 2024, provoquen molta inquietud entre les persones afectades.

De fet, a dia d’avui, no asseguren que aquestes persones puguin aconseguir l’estabilitat en el seu lloc de treball sinó que posen perill que puguin seguir fent feina.

La denúncia davant la UE posa de manifest que “l’estat espanyol a través de la Llei 20/2021 incompleix obertament el dret de la Unió, ja que estableix com a mesures adreçades a les persones que duen prestant serveis temporals durant més de tres anys, processos selectius per diversos sistemes i indemnitzacions al cessament que no es contemplen en tots els casos, ambdues mesures que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha descartat com a sanció”.

Per altra banda, en data 16 de maig de 2022, s’ha presentat a l’oficina del Defensor del Pueblo una queixa per la dispar i diversa aplicació que les administracions públiques, tant estatals com autonòmiques, fan de la Llei 20/2021. La Confederació d’STEs demana al Defensor del Pueblo que exigeixi al Congrés dels Diputats i al Senat, com més prest millor, l’activació de controls de legalitat per l’aplicació de la Llei; perquè no se cessi cap empleat públic que ocupi llocs de feina amb anterioritat a l’1 de gener de 2016 en qualsevol administració pública.

En tot cas, la responsabilitat del Ministeri d’Educació és evident. Ha de coordinar els processos d’estabilització que les comunitats autònomes anuncien aquests dies. I ha de garantir que totes compleixin la Llei i no la burlin amb ofertes ridícules en què no s’inclouen les places que d’acord amb la Llei 20/2021 s’han d’incloure tant en el concursos extraordinaris de mèrits i en els concursos-oposició, en aplicació del nou Reial Decret 270/2022 d’accés a la funció docent.