Vaga de fam

Salvador Ribot comença vaga de fam pel català a Celrà

Es membre de l'Assemblea de Representants de Consell per la República Catalana, Jutge de Pau represaliat a l’any 2004 per fer servir el català al Registre Civil, portaveu per Girona dels Jutge. El portaveu durant la vaga de fam serà el diputat Dani Cornellà

Salvador Ribot, aquest matí a les 9h he començat una Vaga de fam pe lcatalà a Celrà. Tip i cansat de la política autonòmica he optat per la desobediència civil per obrir la consciència a la societat de l'importància de defensar l'actual llei de política lingüística del 1982.

El grup de suport ha establert un horari de visites de 8:00 a 22:00 per parlar i debatre; podeu venir a partir d'avui (divendres, dissabte, diumenge, dilluns ... fins el dia que retirin l'acord entre Erc, Junts, Psc i Comuns per donar resposta a la sentència del 25% a les escoles catalanes.