moviment veïnal

El veïnat del barri de Roquetes de Barcelona es mobilitza en defensa d'una Sanitat Pública i de Qualitat

Roketeras en lluita és una assemblea de treballadores temporals del CAP que s'han començat a organitzar amb l'Associació de Veïnes de Roquetes, la Coordinadora d'Entitats de SAP Muntanya, Rebel·lió Atenció Primària i la CGT.

Les seves queixes es basen en una denúncia a l'augment del deteriorament deliberat del Sistema de Sanitat Pública en benefici de la sanitat privada, a les conseqüències que això comporta en la qualitat d'atenció a la població i a les condicions laborals de les professionals. És per això que fan una crida a les mobilitzacions a tots el barris i CAPs de Barcelona i arreu per dir prou.

Denuncien la seva precarietat laboral i com afecta la seva salut mental i a la qualitat assistencial rebuda pel veïnat. Durant el mes d'abril han deixat al carrer a vuit treballadores del centre, de les quals quatre van ser avisades un dia abans que ja no calia que tornessin a treballar perquè no els hi renovaven el contracte. De les que han quedat, la majoria tenen contractes d'una duració màxima d'un mes i viuen amb la inseguretat de no saber que passarà el mes vinent. A més, a les que estan de baixa per malaltia o per baixa maternal directament no els hi renoven el contracte i es queden indefenses al carrer.

Des de "Roketeres en lluita" ho deixen clar en les seves declaracions: "Fa temps que patim les conseqüències de portar anys desmantellant la sanitat pública a base de retallades i privatitzacions. Això va quedar més que demostrat durant els dos últims anys de pandèmia mundial, on el sistema sanitari es va veure en crisi: manca de material, professionals que no donaven l'abast, hospitals desbordats que no podien assumir més pacients, etc."

També destaquen que el sistema sanitari durant aquesta crisi ha sobreviscut gràcies als seus professionals, a canvi d'assumir una precarietat i sobrecàrrega laboral extenuants.

Però afegeixen que se'ls ha etiquetat com a herois i heroïnes i no volien això, simplement demanàvem que en plena crisis sanitària es poguessin incrementar els recursos materials i professionals per a millorar les condicions d'atenció a la població.

Lluiten per la consolidació d'una Atenció Primària forta i un Sistema de Salut públic, accessible i de qualitat. "Ens hi va la salut i la vida", remarquen les treballadores i treballadors de Roketeras en lluita.