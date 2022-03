El Correllengua tornarà a omplir els carrers dels municipis de Mallorca per l'ús social de la llengua

Joves de Mallorca per la Llengua recupera la seva activitat més emblemàtica, el Correllengua, celebrat per primera vegada el 1995, consistent en dur la flama de llengua amb un sistema de carrera de relleus a l’estil de la flama olímpica.

A l’edició 2022 la flama de la llengua recorrerà durant els dies 22, 23 i 24 d’abril vint-i- cinc municipis de Mallorca.

Dia 22 començarà amb un acte inaugural a la plaça de Cort i durant tres dies visitarà Marratxí, Santa Maria, Consell, Alaró, Binissalem, Lloseta, Inca, Campanet i finalment la flama dormirà a Sa Pobla on es farà un concert i un correfoc. El dia 23 la flama partirà de Pollença i recorrerà Alcúdia, Alaró, Llubí, Maria de la Salut, Petra, Sant Joan, Montuïri i finalment dormirà a Algaida on es farà una ballada. El dia 24 recorrerà Llucmajor, Campos, Felanitx, Porreres, Vilafranca i finalment arribarà a Manacor, on es durà a terme un gran concert a l’estil Treu la Llengua on hi actuaran Auxil, OR i Vaivé.

El president de Joves de Mallorca per la Llengua, Pau Emili Muñoz ha fet “una crida a tots els mallorquins i mallorquines a agafar la flama de la llengua i córrer en favor de la nostra llengua, en favor que la llengua catalana estigui present a tots els àmbits de la vida diària. El Correllengua és festa, però també és reinvidació.”

El Correllengua compta amb el suport d’entitats públiques (Govern i Consell) i privades, així com de totes les delegacions de l’Obra Cultural Balear, agruparà a més de 200 voluntaris i més de 10.000 persones hi participaran duent la flama de la llengua.