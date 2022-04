Acte sobre com aconseguir habitatge assequible a Girona i presentació d’un projecte per a la plaça Leonor Joher

Dimecres 27 d’abril a les 18.30h Guanyem Girona presentarà un render amb un projecte per l’edifici municipal abandonat de la plaça Leonor Joher i per la pròpia plaça. Tot seguit, a les 19h, es farà l’acte “L’habitatge assequible: el gran repte pendent de Girona”, a La Marfà, que comptarà amb la presència de la Carme Trilla, presidenta d’Hàbitat3, la Maria José Merino, cap d’àrea de benestar social i ciutadania a l’Ajuntament de Palafrugell, i la regidora Crisitna Andreu, que exercirà de moderadora. Es presentaran possibles solucions per assolir un habitatge assequible i s’explicarà l’experiència de Palafrugell en habitatge sènior.

Dia: Dimecres 27 d’abril

Hora:

18.30h (Presentació render per l’edifici de la plaça Leonor Joher

19h (Acte sobre habitatge)

Lloc:

Plaça Leonor Joher (Presentació render)

La Marfà (Acte)

Participants:

Cristina Andreu, regidora de Guanyem Girona

Carme Trilla, presidenta de la Fundació Hàbitat3

Maria José Merino, cap d’àrea de benestar social i ciutadania a l’Ajuntament de Palafrugell