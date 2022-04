LLUITA INSTITUCIONAL

Guanyem Girona afirma que la Zona de Baixes Emissions proposada per Junts i ERC és poc ambiciosa davant els reptes existents

· El govern va anunciar ahir en el marc de la Taula de Mobilitat una proposta que no engloba el conjunt de la ciutat ni planteja una coordinació amb els municipis de l’àrea urbana.

· Laia Pèlach: “Són moltes les veus provinents d’associacions veïnals, empresarials i polítiques així com del moviment ecologista i a favor de l’ús de la bicicleta que demanen una proposta més atrevida que serveixi realment per canviar el paradigma com fan les principals ciutats europees”

Ahir dimarts, en una reunió de la Taula de la Mobilitat, el Govern de Junts i ERC van fer pública la seva proposta de Zona de Baixes Emissions per a la ciutat de Girona. Després de moltes setmanes especulant i amb declaracions contradictòries, l’equip encapçalat per Marta Madrenas, va presentar un projecte que deixa fora bona part del terme municipal de les Zona de Baixes Emissions i que obvia la tasca de coordinació amb la resta de municipis de l’àrea urbana. Per Guanyem, el plantejament és poc ambiciós per afrontar els reptes climàtics i de contaminació de l'aire existents i, més, quan aquest va acompanyat de declaracions com les de la regidora de mobilitat, Marta Sureda, on diu que: “la voluntat és que hi hagi les mínimes afectacions”.

Per la regidora de Guanyem, Laia Pèlach, aquestes declaracions mostren la poca voluntat de canvi i de consciència de lluita contra el canvi climàtic que té el Govern. Una voluntat que, segons Pèlach, contrasta amb la majoria d’opinions expressades a la Taula de Mobilitat on es va demanar que Girona no es quedi enrere en polítiques de mobilitat que afavoreixin la salut i el medi ambient. Segons Pèlach: “Són moltes les veus provinents d’associacions veïnals, empresarials i polítiques així com del moviment ecologista i a favor de l’ús de la bicicleta que demanen una proposta més atrevida que serveixi realment per canviar el paradigma com fan les principals ciutats europees”.

La principal força de l’oposició també ha explicat que reservar un espai reduït dins la ciutat a la Zona de Baixes Emissions, excloent molts barris de la mateixa, provocarà desigualtats entre gironins i gironines en temes, com ara, la salut, ja que en alguns barris provocarà que incrementi i molt la circulació de vehicles de motor. En aquest sentit, Pèlach adverteix que “la ZBE té un component “de salut” que no podem obviar si volem tenir una Girona amable i digna per a la seva gent”.

Així doncs, Guanyem mostra la seva preocupació, com ja va fer fa uns dies quan el govern de Junts i ERC van anunciar que aturaven les primeres contractacions per fer possible la Zona de Baixes Emissions que ha d’estar en funcionament abans de finals de 2023. De la mateixa manera, la regidora Pèlach recorda que fa setmanes que el govern té una proposta ambiciosa de Guanyem sobre la taula per debatre. “Estem disposats a acordar una proposta valenta que situï Girona al mapa de les ciutats que són pioneres en la mobilitat sostenible”, ha afirmat Laia Pèlach. La proposta de Guanyem no només defineix una Zona de Baixes Emissions per a la ciutat i debatuda amb els municipis veïns sinó mesures d’abaratiment del cost del transport públic, potenciar el vehicle compartit o l’impuls a gran escala de la mobilitat en bicicleta i/o patinet sense entorpir aquells que es mouen caminant.