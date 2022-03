Any Fuster

Endavant OSAN organitza un seminari de formació sobre Joan Fuster

El proper dissabte 26 de març, a partir de les 10 h, al Teatre el Micalet de València tindrà lloc el seminari “Països Catalans ara: la vigència del pensament polític de Joan Fuster”, que també es podrà seguir per streaming. Per assistir-hi de manera telemàtica o presencial, cal inscriure’s prèviament a través d’aquest enllaç.

L’acte estarà format per dues ponències, la primera sota el títol “De la reconstrucció del País Valencià, a la construcció nacional: el pensament polític de Joan Fuster”, a càrrec d’Irene Mira, membre del Casal Popular Tio Cuc d’Alacant i de la Comissió cívica pel centenari de Joan Fuster, i Aure Silvestre, membre del Consell Editorial de Tanyada. La segona ponència serà “Fuster en l’estratègia actual d’alliberament nacional”, amb

Isabel Vallet, militant i exportaveu nacional d’Endavant OSAN, i Borja Garcia, membre de l’Executiva Nacional i portaveu al País Valencià d’Endavant OSAN.

El seminari pretén posar en valor la vigència de l’obra de Fuster i les tesis que hi formulà, que reafirmen que la plena autodeterminació dels Països Catalans és l’únic camí per a la classe treballadora. Un acte que està emmarcat dins de les propostes que l’organització ha preparat per a l’Any Fuster, que commemora el centenari del naixement del pensador de Sueca. A banda del seminari, des d’Endavant OSAN també s’ha apostat per la participació en la Comissió cívica pel centenari de Joan Fuster, així com per mobilitzacions arreu del territori i la promoció d’espais unitaris i populars a diferents municipis dels Països Catalans per organitzar actes amb motiu de l’Any Fuster.