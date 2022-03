CORSEGA

El pres cors Yvan Colonna mor tres setmanes després de ser agredit a presó

Yvan Colona ha mort a l'hospital, tres setmanes després de ser brutalment agredit a la presó d'Arles per un altre pres, segons ha confirmat la família a través del seu advocat Patrice Spinosi. «La família d'Yvan Colonna confirma la seva mort aquesta tarda a l'hospital de Marsella. Sol·licita que es respecti el dol i no farà cap comentari», ha declarat el lletrat.

L'independentista cors, de 61 anys, va ser agredit el 2 de març passat per un altre reclús, Franck Elong Abé (gihadista), quan Colonna feia esport en una sala de la presó. L'agressor va arribar acompanyat d'un funcionari fins a la porta d'aquest recinte, on va entrar teòricament per complir tasques de manteniment. Ja tancada la porta, va escanyar i va intentar asfixiar Colonna, quan aquest feia musculació.

Des de llavors, el cors es debatia entre la vida i la mort a l'hospital. La Fiscalia Antiterrorista va assumir la investigació per «temptativa d'assassinat». L'agressió va desencadenar una onada de protestes i mobilitzacions a Corsica per part dels moviments nacionalistes i independentistes, entre d'altres una manifestació multitudinària a Corti. Per part seva, les autoritats corses van denunciar un desistiment de les responsabilitats de l'Estat francès en no protegir Colonna prou dels altres presos a la presó d'Arles.