Còrsega

Milers de persones es manifesten a Bastia en suport de l'independentista cors Yvan Colonna

El blog Nacions sense Estat, s'ha fet ressò de l'èxit de la manifestació de Bastia en suport de l'independentista cors Yvan Colonna, amb 60 ferits, obliga al govern francès a "obrir un cicle de discussions sense precedents"

Més de 10.000 persones van marxar ahir pels carrers de Bastia en suport d'Yvan Colonna darrere d'eslògans com Ghjustizia è Verita pè Yvan, llibertat per als presos i expressant el seu desig de que el canvi institucional es produeixi en poc temps. La manifestació organitzada ahir a Bastia va reunir 7.000 persones segons la policia colonial francesa, 12.000 segons els organitzadors nacionalistes corsos.

Tal com recull el blog, la prefectura de l'Alta Còrsega va elaborar un balanç, després dels enfrontaments que van tenir lloc al final de la tarda. "Després d'una hora i mitja d'enfrontaments a la zona, els avalots van trencar les portes metàl·liques i les cortines i van començar a incendiar l'edifici de la direcció departamental d'hisenda pública, prop de la rotonda de la Novetat. Les forces de seguretat van permetre posar els bombers. apagar el foc. Els amotinats van disparar moltes vegades amb pistoles de perdigons contra membres de les forces de seguretat. Un policia va ser atropellat mentre anava per darrere. Un gendarme va ser linxat pels manifestants", indiquen els serveis de l'Estat. El nombre de ferits és d'una seixantena, entre ells una quarantena entre els policies.

A la marxa, els principals sindicats d'estudiants estaven al capdavant. Per a Rachel Reggeti de la Ghjuventù Indipendentista, aquesta gran mobilització, si sembla una nova victòria, no és un fi en si mateix, ja que queden moltes coses per aconseguir, com l'alliberament dels presos polítics o fins i tot el fet de ser escoltat com ha de ser per l'Estat, sense recórrer a la violència.

Ara bé, tal com s'explica a la notícia, Una violència que era inevitable segons el president de l'Executiu de Còrsega, Gilles Simeoni (de Femu a Corsica un dels partits convocants), davant un Estat que, segons ell, ha tancat la porta a les negociacions en els darrers anys. Tanmateix, no considera que el fet d'haver aconseguit progressos després d'una setmana d'enfrontaments sigui una admissió de fracàs per a la família política nacionalista. Ara l'estat ha d'assumir les seves responsabilitats. La mateixa observació per a Jean-Christophe Angelini (Partit de la Nació Corsa) sobre el costat inevitable d'aquests enfrontaments. Però aquesta joventut, segons ell, ha de tenir tot el seu lloc en el debat democràtic, que no s'ha de limitar només als partits polítics. Jean-Christophe Angelini espera accions contundents de Gérald Darmanin ara, el nou senyor Còrsega del govern i ministre de l'Interior.



Precisament per la banda francesa Gérald Darmanin, el ministre de l'Interior, viatjarà a Còrsega aquest dimecres i dijous. A la pàgina web del Ministeri de l'Interior s'indica en primer lloc que aquest últim "demana tornar a la calma sense demora, calma sense la qual no es pot iniciar el diàleg".