Lluita sindical

La CGT, sindicat que més vagues convoca i amb més seguiment a Catalunya

Segons les dades disponibles del departament de Treball fins 2020, la CGT de Catalunya és el sindicat que més vagues convoca en termes absoluts i són aquestes les que més treballadors segueixen.

La informació deTreball no té en compte convocatòries de vagues generals i en algun cas pot sumar més de 100% al permetre els models de convocatòria detallar fins a quatre sindicats en una única comunicació.

Segons aquestes dades, la CGT és l’organització que més vagues convoca com a sindicat a Catalunya cada any del període 2015-2020. Aquesta posició substitueix a CCOO Catalunya, que era la primera organització cada any dels compresos entre 2011 a 2014, certificant així un canvi de lideratge en les lluites molt significatiu. L’any 2020, la CGT dobla en vagues i seguiment les convocades pel següent sindicat, CCOO.

Igualment, són les convocatòries de la CGT les que sumen més vaguistes que les de qualsevol altre sindicat, o convocades per comitè d’empresa, els anys 2018, 2019 i 2020.

Aquestes vagues han permés importants èxits per a les plantilles com per exemple Bicing (increment anual de 3500€ a taules salarials), UAB (increment salarial del 14-19% i manteniment lloc de treball per 200 persones), Deyse-Clece (increment +180€ mensuals), Iberboard (retirada ERTO i retorn de salaris reduits) o Cinemes Balanyà (+7,5% increment sou). També ha estat important els avenços a vagues conjuntes amb altres sindicats com a Stradivarius (increments salarials de +19,63%), Cacaolat (retirada modificació de condicions), Saint Gobain (recolocació de tota la plantilla), Metro (fi contractes precaris), 061 (nou increment per antiguitat, conversió centenars de contractes a indefinit).

Cal recordar que la representativitat a Catalunya dels diferents sindicats, delegats i delegades a les diferents empreses, és la següent: CCOO (41.4%), UGT (37,5%), USOC (5,09%), CGT (3,03%).

Ponderant els percentatges de convocatòries segons la implantació real, el 2020 la CGT va convocar com a sindicat un +804% del percentatge de vagues que caldria esperar en funció de la seva presència a empreses, mentre que CCOO ho va fer un 29,46% del seu pes relatiu, UGT el 16,26% i USO un 47,92%

Pel que fa al seguiment en vagues del darrer any amb dades, 2020, i tenint en compte igualment la ponderació segons representativitat, el percentatge de seguiment de les vagues convocades per la CGT suposen un +1938,78% del seguiment que caldria esperar en funció de la seva presència a empreses, mentre que el seguiment ponderat de les convocades per CCOO representa un 62,39% del seu pes relatiu en representativitat, UGT el 66,38% i USO un 49,06%

Aquestes diferències tan dispars entre presència i vagues realitzades i seguiment s’expliquen pel contrast entre un model basat en la pau social i absència de lluita real i un altre que considera que el desequilibri entre treballadores i patronal s’anivella amb mobilització i reivindicació.

El creixement de capacitat de lluita de la CGT és consistent amb el fort increment afiliatiu que estem experimentant els darrers anys. Aquestes dues tendències consoliden a la CGT com el tercer sindicat en afiliació de Catalunya i el primer en lluita dins les empreses.