AGRESSIONS POLICIALS

Un any de presó per al policia espanyol que va agredir el fotoperiodista Jordi Borràs

El policia espanyol que va propinar diversos cops de puny al fotoperiodista Jordi Borràs l'any 2018 ha acceptat un any de presó per l'atac i indemnitzar Jordi Borràs amb 7.000 euros. També ha admès que l'atac es va produir per motius ideològics. L'agressor s'hi va abraonar i li va propinar cops tot cridant "Viva España" i "Viva Franco". Borràs acabava de sortir d'un acte de la Crida Nacional per la República, el 16 de juliol del 2018. El policia (militant del partit VOX) fins i tot va ensenyar la placa a alguns vianants i tot seguit es va escapolir.

Poc després el mitjà La Directa va informar que el policia que va agredir Jordi Borràs és un inspector de la brigada d'informació especialitzat en l’extremisme gihadista. En aquest temps ha utilitzat un compte de Twitter des d’on seguia una trentena de perfils de temàtica gihadista i va mantenir una discussió sobre la dictadura argentina amb el tinent d'alcalde de l’Ajuntament de Barcelona Gerardo Pisarello.

Jordi Borràs ha agraït via Twitter la feina de la seva advocada i el lletrat de l'Ajuntament de Barcelona i 'sobretot als 684 mecenes que han fet possible arribar fins aquí'.