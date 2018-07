El policia que va agredir Jordi Borràs és un inspector de la brigada d'informació

Ni agent ras ni tasques burocràtiques. El presumpte agressor del fotoperiodista Jordi Borràs és un comandament de la Brigada Provincial d’Informació (BPI) adscrit a la Jefatura Superior de Policia de Catalunya. Cal recordar que la BPI és la successora de la Brigada Político-Social del règim franquista. L’11 de setembre de l’any 2000, el fins aleshores sotsinspector, es va incorporar al Centre de Formació de la Divisió de Formació i Perfeccionament del Cos Nacional de Policia espanyola, amb seu a Àvila. Així consta a l’ordre executiva signada per l’aleshores Director General de la Policia Juan Cotino, un cop l’alumne havia superat la fase d’oposició. En aquest mateix document s’especifica que “s’inclou la puntuació obtinguda per cada opositor en la fase d’oposició, integrada pel resultat de la segona prova, inclosa, en cada cas, la puntuació obtinguda en l’exercici voluntari d’idiomes, i la corresponent pels serveis prestats com a funcionari del Cos Nacional de Policia i a les Forces Armades”. Tres anys més tard, el 14 de març de 2003 i a l’edat de 32 anys, va ser nomenat Inspector de l’Escala Executiva, després d’obtenir una puntuació que superava lleugerament la nota de tall del cinc.