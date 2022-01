Llibertat de premsa

Judici per l'agressió del policia espanyol de Vox contra el fotoperiodista Jordi Borràs

Demà dimarts 25 es realitzarà un acte de "conciliació" judicial per l’agressió al periodista Jordi Borràs. L'agressor era un policia espanyol que s'hi va abraonar i li va propinar cops tot cridant "Viva España" i "Viva Franco." Borràs acabava de sortir d'un acte de la Crida Nacional per la República, el 16 de juliol del 2018. El policia, inspector de la Brigada Provincial d’Informació adscrita a la Prefectura Superior de Policia, que fins i tot va ensenyar la placa a alguns vianants, el va reconèixer i el va agredir, i tot seguit es va escapolir.

La citació judicial de demà és, tal i com ha explicat el propi Borràs, una cita judicial prèvia al judici per a una improvable "conciliació", que determinarà una nova data pe al judici. En aquest sentit, el policia espanyol agressor també va fer una contradenúncia contra Jordi Borràs.

El periodista ha recordat en una piulada que es va tractar d'una agressió amb motivació política ultra: "Després de gairebé tres anys i mig d’espera, demà hi ha assenyalat el judici per una possible conformitat per la pallissa que em va clavar un agent de la policia nacional. Jo i la meva advocada Carla Vall només acceptarem la defensa la veritat: va ser una agressió feixista."

L'inspector de la Brigada Provincial d’Informació, que està acusat d’un delicte de lesions amb l’agreujant de discriminació per motius ideològics, és a més membre del partit feixista Vox.