Micromecenatge

Campanya per finançar la defensa de Jordi Borràs

Cal remarcar que la tasca periodística de Borràs denunciant grups d'ultradeta s'ha convertit en constants amenaces cap a ell i la seva família.

El fotoperiodista Jordi Borràs va patir una agressió quan tornava de cobrir un acte el dilluns 16 de juliol. Els fets van passar al centre de Barcelona, quan una persona (posteriorment identificada com a inspector de la Policia Nacional espanyola), va increpar-lo i colpejar-lo mentre cridava 'Viva España' i 'Viva Franco'.

Davant d'aquesta situació diferents organitzacions socials i periodístiques han mostrat el seu suport a Jordi Borràs iniciant una campanya de micromecenatge per fer front a les despeses de la seva defensa.

Impulsen la campanya Grup de Periodistes Ramon Barnils, Irídia, l'Ateneu Barcelonès, el Col·legi de Periodistes de Catalunya, Òmnium Cultural, la SICOM, l'Institut de Drets Humans de Catalunya, Novact, Drets.cat, AMIC, SOS Racisme, l'Associació Catalana de Professionals, el Sindicat de la Imatge de Catalunya, el Sindicat de Periodistes de Catalunya, FundiPau - Fundació per la Pau, Unitat Contra el Feixisme i Racisme, UPIFC i Col·lectiu Ciutadella.

Ara mateix, una de les preocupacions de Borràs és aconseguir finançament per fer front a les despeses de la seva defensa. És per això que engeguem aquesta campanya, amb la complicitat de TotSuma, per ajudar-lo a recaptar fons per entomar aquest procés judicial. A hores d’ara és difícil fer el recompte del que pot suposar tot el que ha de venir, però s’ha fet una primera estimació de 12.000 euros. Aquesta és, doncs, la fita que ens hem posat. Si es recapten més diners dels pressupostats inicialment serviran per cobrir possibles despeses extra del procés i, la resta, seran un donatiu a una entitat que defensi els drets humans.

Els 12.000 euros deriven del cost de la fase d'instrucció, de la fase intermitja, del judici oral, del peritatge i de la intervenció de diversos professionals a més dels impostos i de les despeses estrictes de la campanya de microfinançament.

Aquesta campanya de microfinançament té un caràcter lleugerament atípic atès que no té recompenses. Entenem que totes aquelles persones i entitats que s’hi vulguin sumar ho fan mogudes per la solidaritat amb l’agredit i conscients de la gravetat del cas i de la necessitat de resposta a la impunitat de què gaudeixen aquest tipus d’agressions massa constants en els darrers mesos.

Es busquen testimonis

En paral·lel, també volem aprofitar per fer d’altaveu de la crida que ha fet la seva defensa: si algú va ser testimoni dels fets o en té qualsevol tipus de proves gràfiques, les pot aportar a info@nemesi.cat. Tot plegat, serà de gran ajut en el procés legal que ara encara Borràs