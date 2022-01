Festes Decennals

La CUP de Valls presenta una queixa al Síndic de Greuges i a l’Agència Catalana del Consum

Denuncia que l’Ajuntament i la Fundació Festes Decennals Mare de Déu de la Candela han vulnerat els drets de les persones a l’hora de comprar les entrades per gaudir de la celebració de les Festes Decenals.

La setmana passada, la CUP va conèixer el croquis final de les Festes Decennals 2021+1, que s’iniciaran el proper divendres 28 de gener i finalitzaran el diumenge 6 de febrer. A causa de les mesures per frenar l’expansió de la COVID dictaminades per la Generalitat de Catalunya, totes les activitats hauran d’acabar a les 12.30 de la matinada, s’hauran de celebrar amb el públic assegut i l’aforament estarà limitat al 70% de la seva capacitat total.

Aquesta situació ha comportat, entre altres, el desdoblament d’espectacles i l’avançament dels horaris dels concerts, fent que a hores d’ara hi hagi molts esdeveniments que se solapin entre ells. El problema és que l’Ajuntament de Valls només ofereix la possibilitat d’exigir el retorn de l’import de les entrades si la persona consumidora és reubicada en una sessió que se celebri un dia diferent.

No obstant, la CUP de Valls creu que s’estan vulnerant els drets de les persones consumidores, ja que, en primer lloc, no s’ha informat a la ciutadania que ha comprat entrades del canvi d’horari dels espectacles, concerts i esdeveniments. En segon lloc, no es permet retornar els abonaments tot i que hi ha hagut canvis subtancials en les condicions de molts esdeveniments, com per exemple el ball de gala, que ha passat a ser un concert de gala. A més, en aquest cas concret, hi havia persones que havien pagat quantitats inicials diferents per estar assegudes, quan ara tothom estarà assegut. De forma legítima, les que van pagar més per estar assegudes tenen dret al retorn del que han pagat de més. Finalment, no es permet reclamar tampoc en aquells esdeveniments que han patit un canvi de grups on, a més, no s’ha informat a les persones consumidores. Aquest és el cas de la Revetlla Jove; on s’havia anunciat el grup “Hotel Cochambre” i s’ha canviat per “Di-versiones” en un dia i horari diferent. Tot això se suma als conflictes ja sorgits amb anterioritat, com és el cas de la gratuïtat de la programació infantil en dies concrets anunciada un dia després de posar a la venda els espectacles de pagament, o el sorgiment de nous abonaments de concerts no planificats quan part de la població ja havia adquirit els seus.

Totes aquestes casuístiques són les que han portat a la formació anticapitalista a presentar una queixa davant el Síndic de Gregues i l’Agència Catalana del Consum, al·legant que l’Ajuntament de Valls i la Fundació Festes Decennals Mare de Déu de la Candela no han actuat segons el que marca la llei i, per tant, han vulnerat els drets de les persones consumidores. I, més enllà de la llei, s’ha entrat en la dinàmica del “tot s’hi val”, sense respectar a la ciutadania, fet que els cupaires consideren una manca d’ètica i responsabilitat. La CUP de Valls defensa la celebració de les Decennals, però aposta perquè siguin unes festes populars i per a tothom, i no perquè es converteixin en un mecanisme polític.

Així doncs, la formació anticapitalista anima a totes les persones que s’hagin vist afectades per aquest canvis a fer una reclamació a cultura@valls.cat, a la web de l’Agència Catalana del Consum o al Síndic de Greuges.