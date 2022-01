El govern espanyol se’n riu del País Valencià. No hi haurà canvi en el finançament

Un any més el poble valencià no veurem cap canvi en el model de finançament l’any que ve, com tampoc la millora i la gestió directa del servei de rodalies.

La Crida pel Finançament mostrem la nostra indignació davant un govern que fa sorna del País Valencià per enèsima vegada, que se'n riu de totes les valencianes i valencians que any rere any, des de fa més de vint anys, esperem un finançament atenent a allò que paguem i continuem en un model que ens aboca a seguir en la cua del finançament per habitant de tot l’estat.

Davant aquesta nova agressió no caben postures tèbies o gestos que no estiguen clars per part dels partits del Botànic, com de la resta de partits, «ja no podem consentir que el president Puig o els membres del Consell faça declaracions que donen a entendre que estem en vies de millora. No hi haurà cap millora mentre el País Valencià no tinga una hisenda pròpia» ha declarat Antoni Infante en nom de la Crida pel Finançament.

És hora que la ciutadania agafe la bandera de la recuperació econòmica i es mobilitze per reivindicar el dret de valencianes i valencians a gestionar els nostres propis recursos. Cal ser conscients que seguir amb aquest sistema, caducat des de 2014, que perpetua l’espoli al País Valencià any rere any, suposa renunciar a la millora del sistemes sanitari i educatiu, suposa no tindre més hospitals, ni més sanitaris, com també, no poder implementar polítiques de recuperació econòmica i empresarial o d’estímul en la investigació, suposa que les ràtios d'alumnat/professorat en les escoles valencianes, no puguen ser més baixes, per garantir una educació de qualitat, ni tampoc tindre la capacitat de regular el dret a l’habitatge, entre d’altres.

La Crida pel Finançament posa l'èmfasi en la necessitat que tots els partits i tota la ciutadania faça costat a la reivindicació de la sobirania fiscal i la condonació del deute històric com a única via per poder regenerar l’economia valenciana.

Volem les claus de la caixa!

Exigim una hisenda pròpia!

País Valencià, 14 de gener de 2022