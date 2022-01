17-A

Crits de "Fora les forces d'ocupació" davant de la delegació del govern espanyol a Barcelona

Arran de les declaracions de l'excomissari de la Policia Nacional hagi vinculat l'atemptat de la Rambla del i Cambrils al CNI en clau judicial

Sota la consigna "Contra la seva violència, independència!", centenars de persones s'han aplegat davant de delegació dl govern espanyol a Barcelona.

La presidenta de l’ANC, Elisenda Paluzie, assegura que la seva entitat “no ha volgut normalitzar” el que ha dit Villarejo i que per sobre de tot “preval el dret a la veritat” sobre l’atemptat de la Rambla. “Demanem una comissió d’investigació per esclarir què va passar”, ha dit Paluzie, qui entén que part de la ciutadania faci suposicions sobre el cas si no es va “fins al final” amb l’estudi de la relació entre el CNI i l’imam de Ripoll.