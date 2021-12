31-D

Ressonen els crits d'Independència pels carrers de Palma en la commemoració de la Diada

Gairebé tres mil persones s'han manifestat aquest dijous pels carrers de Palma en la commemoració de la Dia de Mallorca, tenint en compte la pandèmia. A la convocatòria de la Plataforma 31-D i el Bloc d'Unitat Popular s'han sumat també l'Assemblea Sobiranista de Mallorca, Més Mallorca i la seva organització juvenil Mallorca Nova. Així com a diverses entitats i organitzacions.

El BUP que aglutinava les organitzacions de l'independentisme combatiu anava darrera de la pancarta sota el lema , "Mallorca organitzada. Llavor de lluita", on es trobava el grup més nombrós de la manifestació.

La marxa ha arribat fins al parc de les Estacions on s'han llegit els manifests i les 250 persones que havien reservat la seva entrada han pogut gaudir del concert organitzat pel BUP amb els grups Al-Mayurqa, Da Souza i Majava.

Abans del concert s'ha llegit un manifest, on s'ha reivindicat la llengua catalana com eix vertebrador de la nació catalana, també s'ha reivindicat l'Amnistia per a tots els represaliats i s'ha denunciat la destrucció del territori que pateixen les Illes i le conjunt dels Països Catalans, fent una crida per a frener el canvi climàtica. El text ha posat èmfasi en la reinvidicació de la independència, el dret a decidir, per una terra més verda i un poble més feminista.