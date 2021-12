31-D

L'ASM crida a manifestar-se a Palma en la commemoració de la Diada de Mallorca

L'Assemblea Sobiranista de Mallorca (ASM) ha fet una crida la població a participar a la manifestació de la Diada de Mallorca, que tendrà lloc a Palma el proper dia 30 de desembre a les 18 hores, sempre que es mantengui la conformitat de les autoritats sanitàries.

En un comunicat l'entitat ha manifestat que "és més necessari que mai sortir al carrer a reivindicar la independència i l'Estat propi", ja que "Els problemes derivats de ser una colònia d'Espanya, com els atacs a la llengua catalana, l'espoliació fiscal, el finançament estatal injust i els serveis públics insuficients (sanitat, escoles, transport públic, etc.), s'aguditzen de cada dia més".

Recorda que que enguany s'ha commemorat els 500 anys de la Germania, tot dient "que el març de 1521 Mallorca es va independitzar de Madrid per la via dels fets, quan els agermanats van destituir el virrei Gurrea, i que vàrem ser una república independent durant dos anys fins que l'exèrcit espanyol de Carles V ens va sotmetre a sang i a foc".

En aquesta línia, remarca que la commemoració de la Diada de Mallorca, "ha de servir tant per honorar els lluitadors del passat, com per defensar el dret que tenim a comandar a ca nostra i decidir el nostre futur".