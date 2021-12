31-D

El Bloc d'Unitat Popular fa una crida a participar a la manifestació per commerar la Diada de Mallorca

Aquest dissabte, membres del Bloc d'Unitat Popular (BUP) han presentat el manifest per a commemorar la Diada de Mallorca i han convocat la manifestació del 30 de desembre a les 18.00 hores en el Passeig del Born de Palma, segons s'ha fet ressò dBalears. L'espai per fer-ho ha estat a les escales de la Catedral de Mallorca on han fet una crida a la mobilització per lluitar contra les polítiques continuistes "que ens du a la descomposició social, ambiental i cultural".

En aquest sentit, han afirmat que "s'ha demostrat que el model econòmic del monocultiu turístic no serveix als interessos del poble mallorquí". I, no obstant això, han censurat, "el Govern ha seguit amb la seva política de suport a aquest model, amb el suport del Govern de l'Estat espanyol", evidenciant que "des de l'autonomisme, es participa de la recomposició del capitalisme, capitanejada per la Unió Europea, les elits econòmiques i l'Estat", han emfatitzat.