Moviment Popular

Organitzacions de l'Esquerra Independentista de Mallorca proposen construir una «alternativa forta» per a les eleccions de 2023

Organitzacions de l'Esquerra Independentista de Mallorca aposten per construir una alternativa política «forta» per a concórrer a les properes eleccions municipals de 2023, i obren la porta amb la idea d'explorar la presentació de candidatures a altres institucions de Mallorca, segons un comunicat de premsa del qual se n'ha fet ressò dBalears,

El comunicat es refereix a l'Assemblea General 2021, que han tingut recentment les esmentades organitzacions, on també s'ha proposat reforçar la CUP com a principal eina per a la consolidació d'un espai polític d'Unitat Popular a Mallorca.

L'Assemblea també ha tractat la creació d'un Ateneu Popular al servei de la comunitat al voltant del projecte polític d'Unitat Popular i s'ha plantejat continuar treballant en el Moviment Popular de Mallorca en totes les seves expressions, destacant el cas del moviment per l'habitatge.