Salut Mental

La Intersindical reclama mesures específiques perquè es puguin detectar situacions que afectin la salut mental als centres de treball

La Intersindical considera que un dels reptes de la Prevenció i de la Salut en els centres de treball en el present i futur és la detecció i actuació en casos d’afectacions de salut mental dels treballadors i de les treballadores.



La pandèmia de la COVID-19 ha posat DAMUNT la taula situacions que afecten la salut mental dels treballadors i de les treballadores, ara bé, també considerem que aquestes situacions ja existien amb anterioritat a la pandèmia i eren en gran part un conjunt de riscos oblidats per part de les empreses ja que, tradicionalment, se centraven en aquells que afectaven a la prevenció vinculada al lloc de treball i salut física del personal.



Fins ara s’ha posat molt l’accent en situacions en les que els i les treballadores pateixen situacions d’assetjament al lloc de feina per part de persones del seu entorn laboral, però creiem que encara ens queda molt camí per recórrer pel què fa a les mesures per detectar situacions que poden afectar a la salut mental dels treballadors i de les treballadores al lloc de feina. No estem fent referència a elements ambientals o de l’entorn que poden afectar, d’una manera o altra, al conjunt de la plantilla per igual o d’una manera similar, sinó a situacions individuals.



El sindicat també apunta que als centres de treball es poden produir situacions que afecten a la salut mental dels treballadors i treballadores, havent-hi persones que poden ser més vulnerables donades diverses circumstàncies de caire personal i que certes situacions laborals podrien empitjorar.



És per això que reclamen al Govern de la Generalitat que en el “Programa per a l'elaboració del Pacte Nacional de Salut Mental” que va aprovar el mes de novembre d’enguany inclogui mesures de prevenció, detecció i resolució sobre aquesta matèria en l’àmbit laboral.

També proposen que, en l’anàlisi de les causes que poden provoquen malalties mentals o factors que en provoquen empitjoraments, s’analitzin les que provenen de l’entorn laboral, perquè d’aquesta manera es puguin cercar mecanismes per evitar-les i es puguin elaborar protocols d’actuació d’obligat compliment per les unitats de prevenció de riscos laborals.