Universitats

Última sessió parlamentària de compareixences per la ILP Universitats

Aquest deimarts, la Comissió Promotora de la ILP compareixerà al Parlament per defensar la ILP Universitats, campanya impulsada l’any 2019 pel moviment estudiantil, amb el suport de sindicats, entitats i moviments socials, per rebaixar els preus universitaris. A partir d’aquesta, articulem un mecanisme per blindar per llei la rebaixa del 30% de les taxes, evitant que els canvis de govern permetin la seva modificació.

Pel que fa a l’estat actual de la qüestió, la ILP ha superat el debat d’esmenes a la totalitat, sense cap esmena presentada. Per altra banda, en poques setmanes s’obrirà el procés de presentació d’esmenes i cap al gener començarà el procés de votació entorn aquestes. Per últim, la votació final sembla que serà entre el febrer i el març.

Garantir que l’accés a l’educació sigui un bé universal a l’abast de tothom és una demanda totalment legitimada arreu de la societat. S’ha demostrat en nombroses manifestacions, jornades de lluita i vagues organitzades pel moviment estudiantil, totes amb un seguiment realment exitós.

Els estudiants tenen la convicció que necessiten blindar per llei aquesta rebaixa i necessiten caminar en la direcció de construir una educació realment al servei de les classes populars. I això passa per seguir avançant cap a la gratuïtat. Assegura la Comossió que "sigui quin sigui el mecanisme de fer-ho, el moviment estudiantil hi serà. Des de les aules, des dels carrers i ara, des del Parlament".

Diuen que estan disposats a tot per recuperar la universitat que ens estan prenent, per defensar un dret que ens estan negant. Perquè ens hi juguem el futur. "Aprovar la ILP Universitats és una peça clau per assolir una universitat regida per l’equitat social, és situar l’educació com un dret universal, com un bé comú, necessari per construir un món just. Aprovar la ILP significa retornar als estudiants els seu dret a l’educació", remarca la Comissió.