Universitats

La ILP Universitats aconsegueix més de les 50.000 signatures necessàries.

Després de sis mesos des del llançament públic de la ILP Universitats i de nombroses recollides de signatures i d'actes arreu del territori, ens plau fer públic que la ILP ha arribat a recollir, a data d'avui, més de les 50.000 signatures mínimes necessàries per tal que la proposta de llei pugui ser debatuda pel Parlament de Catalunya.

No obstant, han anunciat que tot i haver assolit ja un dels principals objectius, les més de 50.000 signatures, encara disposen de temps fins el proper novembre per a seguir socialitzant la demanda mitjançant les properes recollides, actes i/o convocatòries.

Aquesta noticia evidencia l'ampli suport social que està tenint, a priori, aquesta demanda i els i les estudiants no frenarem fins a assolir el màxim nombre de signatures possible.

Des de la ILP Universitats estan més convençuts que mai que l'aprovació d'aquesta iniciativa ha de ser el detonant en l'aplicació de la rebaixa dels preus públics universitaris d'una vegada per totes, ja que hem tornat a demostrar que és un fet que els estudiants de Catalunya necessiten aquesta rebaixa i la necessiten urgentment.

"Per tant, i a aquestes alçades, per part nostre, no pensem renunciar a fer d'altaveu d'aquestes més de 50.000 persones que ens han donat suport i defensar la seva signatura fins a assolir la rebaixa", afirmen