Universitats

Comença la recollida de les 50.000 signatures per a la ILP Universitats per la rebaixa dels preus públics universitaris

En un termini màxim de 120 dies (3 mesos). Un termini prorrogable, per causes justificades i prèvia petició de la Comissió Promotora a la Mesa del Parlament, per 60 dies més. Hi haurà punts de recollida arreu del territori, repartits entre totes les universitats catalanes o també en punts d'interès de diverses ciutats.

Aquest dijous s'han reunit al Parlament de Catalunya el conjunt de fedetaris de la ILP Universitats, un centenar de persones provinents d'arreu del territori, que seran les encarregades de realitzar la funció d'acreditar l'autenticitat de les dades de la persona signant.

Ho han fet per assumir el càrrec davant la comissió de control del Parlament, jurant o prometent davant la Junta Electoral que compliran fidelment la seva funció verificadora. Aquesta també haurà de validar el model de plec per recollir les signatures.

Així doncs, a partir s'ha encetat un nou període decisiu per poder fer efectiva i materialitzar aquesta ILP: demostrar que és una demanda totalment legítima i transversal, que és una problemàtica que va més enllà de les parets de les facultats i de les famílies, perquè afecta a tota la societat en general, i és per això que s'ha de demostrar mitjançant una recollida massiva de firmes: "perquè necessitem la rebaixa, i no podem esperar més".

En total s'han de recollir 50.000 signatures en un termini màxim de 120 dies (3 mesos). Un termini prorrogable, per causes justificades i prèvia petició de la Comissió Promotora a la Mesa del Parlament, per 60 dies més. Hi haurà punts de recollida arreu del territori, repartits entre totes les universitats catalanes o també en punts d'interès de diverses ciutats.

Segons els organitzadors, "Catalunya no pot permetre's perdre més estudiants a causa de les barreres econòmiques imposades sobretot a partir de l'augment del 66% dels preus públics al 2012. Després d'anys de lluita i reivindicacions al carrer i a les aules per part del Moviment Estudiantil de la mà del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, finalment tota la comunitat universitària, emfatitzant el suport dels vuit rectors, s'ha ajuntat amb un objectiu comú: portar la demanda al Parlament, i fer-la efectiva d'una vegada per totes"