ILP Universitats lliuren més de 70.000 signatures al Parlament per demanar la rebaixa de les taxes universitàries

Aquest dijous, en roda de premsa a les portes del Parlament, la portaveu de la ILP Universitat Berta Satoca amb l’acompanyament de diverses entitats adherides han anunciat la recollida de més de 70.000 signatures, la qual cosa ho han qualificat d'èxit total, "malgrat no haver fet mai una Iniciativa Legislativa Popular abans, els i les estudiants han estat a l’altura i no es pot celebrar aquesta notícia sense fer especial esment a la tasca voluntària que aquests han realitzat, tant en les nombroses recollides de signatures com en tots els actes que s’han fet arreu del territori per a donar a conèixer la Iniciativa".

La iniciativa compta a hores d’ara amb més de 60 entitats socials adherides a la Iniciativa i és gràcies a elles, també, que s’ha tirat endavant i s’ha externalitzat la problemàtica dels murs de la universitat.

La portaveu, ha recordat que fa anys que demanen al govern la rebaixa dels preus públics universitats: nombroses mocions aprovades al Parlament de Catalunya, nombroses vagues, mobilitzacions i estudiants encausats des de la pujada del 2012 i és gràcies a aquesta pressió i a la ILP Universitats que el govern ha decidit cedir.

També ha celebrat que la notícia de que els pressupostos de la Generalitat per l’any 2020 contemplin la rebaixa, però ha deixat clar que la ILP va molt més enllà i que pretén blindar per llei la rebaixa dels preus públics, cosa que no fa un any de partida pressupostaria. Per tant, "la ILP és la eina necessària per a que no tornin a pujar els preus de la matrícula", ha puntualitzat. Tot dient que "en cap cas la rebaixa ha de suposar un sobrecost per a les universitats catalanes públiques i per tant, demanem també un major finançament per a aquestes i ens sumem a la preocupació que han mostrat diverses vegades tots i totes les rectores de l’ACUP".

El següent pas de la ILP universitat és negociar amb partits polítics i els grups parlamentaris així com reunir-nos amb el Secretari d’Universitats el proper desembre, la responsabilitat recau en els partits i esperem que no traeixin una demanda legitimada per una gran majoria social. Pel que fa als estudiants, seguirem al carrer i allà on faci falta per a defensar la demanda.