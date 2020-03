Universitats

La ILP Universitats entra al Parlament amb 62.000 signatures validades

La Iniciativa Legislativa Popular que vol rebaixar els preus públics de les universitats catalanes ha entrat oficialment al Parlament. Aquest migdia, s’han validat al Parlament 62.000 signatures que donen suport a aquesta iniciativa. Tot i haver-se entregat més de 70.000 signatures, són les màximes que es poden validar.

Fa un any que el moviment estudiantil va impulsar la ILP Universitats, amb el suport de sindicats, entitats i moviments socials, per rebaixar els preus universitaris. Després de quatre anys de mobilitzacions i vagues estudiantils, es va impulsar aquesta Iniciativa Legislativa Popular per modificar la Llei d’Universitats catalana.

Una ILP és un mecanisme que permet a la societat civil proposar lleis al Parlament, però requereix un suport ampli de la ciutadania i una sèrie de tràmits burocràtics que permeten als partits polítics esmenar i modificar la proposta de llei.

Des de la plataforma, asseguren que la ILP Universitats és l’eina que ha de fer efectiva la rebaixa dels preus públics universitaris, per blindar-la i evitar que anualment hi pugui haver variacions.

Els promotors d’aquesta iniciativa també afirmen que l’aprovació de la ILP és el primer pas per revertir la pujada del 66% dels preus de la universitat que hi va haver el 2012. D’altra banda, lamenten el tracte que ha rebut el moviment estudiantil els darrers anys, havent patit més de 30 casos repressius per manifestar-se a favor de la rebaixa de taxes.

Ara, la ILP Universitats entra al Parlament de Catalunya, tot i que haurà de superar el debat a la totalitat per començar a tramitar-se en Comissió Parlamentària.