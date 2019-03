Universitats

La ILP Universitats assoleix 20.000 signatures en menys de 3 setmanes

Aquest matí, la ILP Universitats ha fet públic, en roda de premsa, el número de signatures recollides des del llançament de la campanya: són 20.000 signatures en menys de 3 setmanes. Van aconseguir-ne 12.000 en un sol dia arreu de les universitats públiques catalanes, aquesta suma i la bona resposta per part dels estudiants, evidencien l'ampli suport social que té aquesta ILP, i per tant, que es tracta d'una demanda estesa i totalment legitimada. Cal recordar que s'han de recollir 50.000.

Per altra banda s'ha explicat que cada setmana es farà una paradeta a les universitats, recollint signatures i a disposició dels estudiants i del personal universitari per qualsevol dubte en relació a la ILP. Per a més informació poden seguir els canals de Telegram oficialsde la ILP de cada Campus a través de les xarxes oficials de la ILP Universitats.

Hi ha prevista paradetes aquesta setmana a al universitat: URV Tarragona; UAB; UB Raval; UB Diagonal; UdG; UDL; UPF Poblenou i Ciutadella; UPC Campus Nord. Recollida als instituts: ja tenen plecs repartits a molts instituts de Catalunya.

També s'han presentat les entitats adherides fins ara a la plataforma. S'ha remarcat que seguim oberts a noves adhesions i que estem treballant per sumar a totes les entiats possibles, ja que es tracta d'una demanda que ha de trascendir de la comunitat educativa ja que és recolzada per espais molt diversos i cal anar a la una per fer front davant una situació injusta que ens afecta a tots:

Acció Escolta de Catalunya

Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP)

Associació d'Estudiants Progressites (AEP)

Arran

Assemblees de Facultat UAB

Assemblea de Facultat del Raval

Assemblea de Dret i Assemblea de socio-ecos UB

Avalot (Joves UGT)

Comissions Obreres (CCOO)

Consell de l'Estudiantat de les Universitats Catalanes (CEUCAT)

Confederació General del Treball(CGT)

Consell Nacional de Joventut de Catalunya(CNJC)

Eina (Espai jove de lalntersindical) Elite TaxiBCN

Federació d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes de Catalunya (FAPAC)

Unió de Sindicats de Treballadorsde l'Ensenyament de Catalunya (USTEC)

lntersindical-CSC

Joves d'EsquerraVerda

Joventuts d'Esquerra Republicana Joventuts Comunistes de Catalunya

La Forja

La Pública a Judici

Minyons Escoltes i Guies de Catalunya (MEG)

Plataforma d'Afectats per la HipotecaBCN (PAH)

Poble Lliure

Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans(SEPC)

Som 27 i més

Unió General de Treballadors (UGT)