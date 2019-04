Universitats

Acte central de la ILP Universitats per recuperar la universitat

La ILP Universitats celebra el seu últim acte de campanya a les universitats a la UB i convoca vaga el proper 9 de maig amb una gran manifestació unitària.

A l’acte, del hi han participat Xavier Domènech, David Fernández, Gemma Espigarés, responsable d’universitats d’ERC, Mercè Puig, Vicerectora d’Estudiants de la UB, la portaveu del SEPC, Laia Casas, una membre de La Pública a Judici, Berta Negre, i la portaveu de la iniciativa, Berta Satoca.

A la gespa de la facultat de biologia Fernández ha obert l’acte defensant que “aquesta ILP ha de recuperar i garantir l’accés universal a totes les fases de l’ensenyament” i ha fet una crida a que la vaga del proper 9 de maig sigui un èxit.

Amb les 35.000 signatures que es porten recollides a dia a d’avui, del total de les 50.000 necessàries i amb encara un mes de termini per assolir-les, a l’acte s’ha defensat la necessitat de la rebaixa dels preus públics, contra un immobilisme polític i

un sistema de beques excloent i insuficient. Tal i com ha afirmart Xavier Domènech “Els que defensen que s’han d’abaixar els impostos a les rendes més altes, quan parlen de preus públics diuen que el just és que els pugin”.

D’altra banda, amb la intervenció de Puig s’ha reivindicat el suport explícit des del primer moment a la iniciativa i a la demanda. Des de la institució s’ha denunciat la penalització sistemàtica que suposen uns preus tant elevats per als estudiants.

Per últim, l’acte ha acabat amb les intervencions del SEPC i La Pública a Judici com a representants del moviment estudiantil, que han reivindicat anys de mobilitzacions en defensa de la rebaixa i de la universitat pública i han denunciat la “persecució política i l’acció repressiva que han aplicat diferents governs durant anys a l’estudiantat que ha protestat contra la privatització de la universitat”.

L’acte de la UB ha anat acompanyat de les actuacions musicals de Joina i Adala i un dinar popular per als assistents.