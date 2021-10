La CUP segueix treballant perquè el Centre de Recerca i de Desenvolupament de la Llet i el Formatge sigui totalment públic

Avui representantants de la Candidatura d’Unitat Popular, els diputats del Parlament Pau Juvillà i Dani Cornellà (com a membre de la comissió d’universitats i recerca) i el regidor de la Seu d’Urgell Bernat Lavaquiol, s’han reunit amb el rector de la Universitat de Lleida per seguir treballant perquè el Centre de Recerca de la Llet i el Formatge sigui una realitat properament.

Els anticapitalistes defensen que aquesta iniciativa ha de ser totalment pública i anuncien que s’ha convidat a participar a la taula de treball del Centre a Agrotecnio, la UdL, l’IRTA, a l’Associació de pastors i pastores dels Països Catalans, i a Jose Antonio Bonet (ex-director del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya).

Alhora també denuncien els problemes d’infrafinançament que té la recerca pública i que aquests centres queden concentrats a l'àrea metropolitana, en comptes d’estar distribuïts pel territori, tal i com reclamen.

Demanen que Govern aposti per la recerca agroalimentària, on Catalunya pot esdevenir pionera i proposen que el Centre de Recerca i de Desenvolupament de la Llet i el Formatge sigui un organisme 100% públic, situat al Pirineu i que estudiï, analitzi, proposi alternatives, dissenyi nova maquinària i implementi les noves tecnologies al sector primari. Aquest, diuen, ha de ser un projecte arrelat al territori, que permeti donar feina qualificada al nostre jovent i donar resposta a la necessitat d’una gestió territorial dels recursos naturals del Pirineu, tant urgent com necessària.