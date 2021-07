desenvolupament econòmic

La CUP de la Seu aposta per un Centre de Recerca i Desenvolupament de la Llet i el Formatge

La CUP de la Seu continua amb la presentació del projecte del Centre de Recerca i Desenvolupament de la Llet i el Formatge com a projecte estratègic per al desenvolupament econòmic de la comarca, la diversificació de la seva economia, la gestió de l’entorn i per frenar l’èxode que pateix la comarca i el Pirineu.

Aquesta proposta, treballada al programa polític municipal d’aquesta legislatura, ara està en fase de divulgació entre el sector econòmic i les empreses més directament implicades de l’Alt Urgell.

Els anticapitalistes ja han mantingut contacte amb la Societat Cooperativa Cadí i avui el regidor de l’ajuntament de la Seu d’Urgell, Bernat Lavaquiol, s’ha reunit amb productors làctics i d’altres formatgers de la comarca, amb el sindicat d'Unió de Pagesos, així com també amb d’altres empreses implicades i relacionades amb el sector lleter per informar-los de la proposta i recollir-ne aportacions.

Amb això, la CUP planteja una alternativa viable i aterrada a les necessitats del territori, que pretén donar suport i maximitzar els beneficis socials i econòmics potencials de la comarca, apostant pel sector primari i secundari des l’activitat formatgera i lletera, així com fomentar la interrelació dels actors d’aquest sector; però també amb l’objectiu de posar fre a alguns dels problemes estructurals de la comarca.

Tanmateix també vol visibilitzar la seva disconformitat amb el model socioeconòmic que s’està plantejant pel Pirineu, via macroprojectes desvinculats de les necessitats de la comarca com el HUB tecnològic que es vol dur a terme des de l’Ajuntament de la Seu, i on el propi ajuntament ja hi ha destinat 15.000€ de les arques municipals.