DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

La CUP segueix treballant per aconseguir que el Centre de Recerca i de Desenvolupament de la Llet i el Formatge sigui una realitat

La Candidatura d’Unitat Popular, de la mà del diputat del Parlament Pau Juvillà i del regidor de la Seu d’Urgell Bernat Lavaquiol, ha presentat avui als representants del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i a al nou Alcalde de la Seu la proposta de creació d’un centre de recerca i desenvolupament de la llet i el formatge, una iniciativa impulsada des de la CUP presentada públicament el passat mes de juny.

A la reunió, proposada pels anticapitalistes, hi han assistit Francesc Viaplana (Alcalde de la Seu d’Urgell, ERC), Carmel Mòdol (secretari d'Alimentació), Joan Gòdia (director general d'Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia), Judit Calveras (cap relacions institucionals), Antoni Flores (diputat ERC al Parlament) i Núria Fontanet (coordinadora del Departament a l’Alt Urgell), on han mostrat el seu compromís per treballar perquè el centre pugui tirar endavant des de la participació pública.

En aquest sentit, totes les parts han assumit els acords de crear una taula de treball on hi hagi l’Ajuntament de la Seu, el Departament i representants del sector lleter i del formatge.

Des de la CUP es considera que propostes com aquestes són claus per diversificar l’economia del Pirineu, que a hores d'ara està basada en el monocultiu turístic.

El Centre de Recerca i de Desenvolupament de la Llet i el Formatge, que planteja la CUP, és un projecte arrelat al territori, que s’enxarxa amb la llarga tradició lletera de la comarca i entorn, i que ha de permetre donar feina qualificada al jovent, directament al centre de recerca o indirectament en tota la cadena de la llet, a més de donar resposta a la necessitat d’una gestió territorial dels recursos naturals del Pirineu, tant urgent com necessària. L’objectiu del centre ha de ser el d’estudiar, analitzar, proposar alternatives, dissenyar nova maquinària i la implementació de les noves tecnologies al sector primari.