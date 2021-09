La CUP presenta a la UdL el Centre Tecnològic i de Desenvolupament de la Llet i el Formatge de la Seu d’Urgell

La Candidatura d’Unitat Popular ha dut a terme avui una reunió amb el Sr. Jaume Puy y Llorens, rector de la Universitat de Lleida, per tal de presentar a aquesta institució la proposta de creació d’un centre de recerca i desenvolupament de la llet i el formatge a la Seu d’Urgell que la CUP està impulsant i que va presentar públicament el passat juny.

La formació proposa la creació d’aquest centre que ha de tenir part pública d’obrador i una part de recerca publicoprivada, on la formació defensa que hi hauria de participar l’IRTA i l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària (ETSEA), tan la branca de ciència i tecnologia dels aliments, com veterinària, com enginyeria forestal i enginyeria agrària.

Aquest centre s’hauria de dedicar a estudiar, analitzar, proposar alternatives, dissenyar nova maquinària i la implementació de les noves tecnologies al sector primari. Un projecte arrelat al territori, un projecte que s’enxarxa amb la llarga tradició lletera de la comarca i que ha de permetre donar feina qualificada al nostre jovent, directament al centre de recerca o indirectament en tota la cadena de la llet i, per altra banda, es donaria resposta a la necessitat d’una gestió territorial dels recursos naturals del Pirineu, tant urgent com necessària.