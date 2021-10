Territori

Crida en suport a la proposició de llei de declaració del Parc Natural del Montseny

S'ha realitzat una crida per arribar a la fita de les 50.000 signatures en suport de la proposició de llei de declaració del Parc Natural del Montseny

En el marc de la campanya de recollida de signatures en suport de la proposició de llei de declaració del Parc Natural del Montseny, de paratges naturals d’interès nacional i de reserves naturals integrals, que està a punt de finalitzar, s'han anunciat una darrera convocatòria de recollida de signatures.

Tret que hi hagi notícies de darrera hora, el termini per lliurar les signatures recollides al Parlament de Catalunya finalitzarà el 8 de novembre del 2021.

És per això que s'ha fet una crida a les persones que no han signat encara a favor de la proposició de llei de protecció del Montseny, per tal que feu un esforç i us sumar-s'hi.

Aquesta recollida de signatures es realitzarà el proper dissabte 23 d'octubre del 2021, de 10 a 13 hores, al Mercat de pagès de Cardedeu (Plaça de Sant Corneli, Cardedeu).