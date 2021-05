Natura

Es reprèn la campanya de recollida de signatures en suport de la ILP per protegir el Montseny

Aquesta iniciativa, promoguda per les entitats ecologistes i conservacionistes Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny (CSM), Lliga per la Defensa del Patrimoni natural (DEPANA), Ecologistes en Acció i SEO/BirdLife, es presenta oficialment el proper dia 7 de maig de 2021, a les 19:00 h., a l’Ateneu l’Harmonia (Can Fabra) de Barcelona.

Amb aquesta presentació pública, es reinicia el període de recollida de les 50.000 signatures necessàries, per la discussió al Ple del Parlament de Catalunya d’una proposició de llei que va ser presentada oficialment el mes de març de l’any passat. L’eclosió paral·lela de la pandèmia en va paralitzar la campanya en aquell moment.

L’objecte de la proposició de llei és aconseguir un estatus de protecció del Montseny que superi el Pla especial de l’any 1977, que actualment regeix el Parc natural amb unes normes de protecció ambiental totalment insuficients. D’altra banda, pretén dotar el massís d’un rang normatiu superior, en forma de llei, que reculli les reglamentacions aprovades en els darrers quaranta-quatre anys, a nivell estatal, nacional i europeu. Aquest fet permetria superar la situació d’indefensió que posa en perill la pervivència del Parc natural i les formes de vida que van motivar la seva designació com a Reserva de la Biosfera.

Degut a la covid, les places son limitades, i cal registrar-se aquí