PPPSOE

Tinc la solució: sobre el problema vasco hi ha un remei definitiu. Veig que el camí ja l'han encetat, però és el mateix que va fer Aznar amb el seu amic Mayor Oreja, i no se'n va sortir. No, no: la solució és tan clara i tan a l'abast que sembla mentida que no se'ls hagi acudit (o sí?). Es tracta d'implantar-hi el partido único, que té velles i castisses arrels espanyoles. Aquest partit es podria dir PPPSOE, i s'ha de pronunciar com si estiguéssiu ensenyant les bilabials als alumnes de classe. Tots els altres partits serien eliminats. Per evitar una altíssima abstenció, també tinc la solució: eleccions obligatòries. L'endemà dels comicis, tots els empleats hauran de presentar la papereta del vot al seu superior, els alumnes al professor, els automobilistes als mossos i els malalts al seu metge. Qui no la presenti, degudament segellada, serà expulsat. Això no sols seria una mesura sanament democràtica, sinó de retruc un programa social: hi hauria més aules, hi hauria llocs de treball per a tots els immigrants, sobrarien llits d'hospital i el divorci deixaria de ser un desagradable enfrontament.

Em podeu dir, amb raó, que l'invent ja està fet, i que, si pretenc cobrar-ne drets d'autor, l'SGAE ho impugnarà. Ho va inventar Francisco Franco, ho reconec, però penseu que li va donar un resultat estupend: 40 anys de pau idíl·lica, de progrés continuat -qui no recoda la Vespa o el 600?-, de carrers tranquils, car la delinqüència havia desaparegut, d'entusiasme popular -o no hi havia multituds a la Plaza de Oriente?- i d'amistat substanciosa amb Estats Units que ara es troba tant a faltar. Així doncs, no reclamaré drets d'autor, tot i que em reca que el pessic se l'emportin els frívols hereus del general, però és que quan tens tanta solidaritat envers la humanitat no escatimes esforços altruistes.

La mesura tindrà un altre efecte positiu: que els comunistes espanyols podrien conservar la seva honra, cosa que totes les dones del món sabem que és difícil de conservar, sobretot ara en primavera. Ja ho ha dit Gaspar Llamazares, coordinador general d'Izquierda Unida, que s'ha apressat a aclarir que els comunistes bascos "no tenen res a veure amb l'honrós comunisme espanyol", tot i l'internacionalisme a què està obligat doctrinàriament. Millor que el genocidi, on vas a parar!