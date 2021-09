#ElFilRoig

De vegades som subjectius, i tenim la sensació que una cosa és de determinada manera; quan pots objectivar aquesta impressió, comences a creure que no t'havies equivocat. Això és el que em passa quan miro els informatius de TV3: es diferencia dels altres canals espanyols per la llengua, però no pels continguts. Doncs ara Convergència i Unió ha acusat la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió de descatalanitzar l'ens, a partir de dades de Consell de l'Audiovisual de Catalunya. Els exemples que hi aporta són concretíssims, com ara explicar-nos que a Terol hi ha una vaga d'escombriaires o un accident de trànsit de Tenerife, que són notícies locals. Jo ja fa temps que trobo massa Espanya als informatius -gentilesa no gens recíproca-, i això no té cap ni peus, perquè hi ha molts altres canals que m'ho contem. Però el que m'ha alarmat no ha estat la confirmació d'una sospita, sinó la resposta que hi ha donat el conseller Jordi Menéndez, que diu que si els de CiU "volen dir que el govern no vol uns mitjans nacionalistes, tenen raó, però això no vol dir que deixin de ser la televisió i la ràdio nacionals de Catalunya". Aquesta explicació m'ha deixat tan esmaperduda que ni fent un curset intensiu de semàntica me'n sortiré.

Crec que el que el senyor Menéndez vol dir és que TV3 és una televisió situada en Catalunya des d'un punt de vista geogràfic, però que políticament és Espanya. Si no, que m'expliqui, sisplau, com es pot ser una televisió nacional però no nacionalista, perquè els meus coneixements no arriben a l'alta metafísica. També crec que la paraula nacionalista ha esdevingut en boca de l'espanyolisme equivalent a nacionalista català, no a qualsevol altra forma de nacionalisme. És xocant que qui diu vamos a hacer el debate de la nación, o a nivel nacional, o liga nacional de fútbol, referint-se sempre a Espanya, quan diu esta es una posición nacionalista, o hemos de frenar el nacionalismo ja no es refereix a Espanya, un salt que és literalment incomprensible. I crec que el senyor Menéndez participa d'aquest desori lingüístic. Jo li recomanaria un exercici periodístic: agafi qualsevol televisió del món, miri-se'n el noticiari, i apunti's en un paper el temps que dedica a informació pròpia (deixem el mot nacional i nacionalista per confusos), a internacional, a la del seu àmbit geogràfic, etc., i apliqui-ho a TV3. No és difícil.