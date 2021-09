Vaga

La CUP reclama a Interior que resolgui el conflicte al 112

La CUP-Guanyem ha reclamat al Conseller responsable d’Interior, Joan Ignasi Elena, que reconegui i afronti el conflicte existent en el si del 112, el servei d’atenció de trucades d’urgència. Igualment, la formació independentista exigeix al Departament d’Interior que aturi els abusos de l’empresa en els seus intents per boicotejar la vaga indefinida iniciada per la plantilla el passat 21 d’agost.

Segons la CUP, els greuges acumulats respecte les condicions laborals acaben repercutint en la qualitat del servei. La Diputada cupaire Laia Estrada, que ja va dur el conflicte al Ple del Parlament el passat mes de juny, assegura que “la manca de personal i la precarietat de les seves condicions laborals són conseqüència directa de la privatització d’aquest servei”. Per això fa anys que defensen la seva internalització com a via per garantir un servei públic de qualitat. Segons Estrada “s’han imposat serveis mínims del 85% per a la vaga indefinida al·legant que es tracta d’un servei essencial, doncs aquest mateix argument hauria de servir per garantir-ne la gestió directa i garantir unes condicions laborals dignes”.

En relació a la vaga, la CUP-NCG també reclama al Departament d’Interior que actuï davant els abusos que està protagonitzant l’empresa que gestiona el servei, Ferrovial. Malgrat el comitè de vaga ja ha denunciat davant la Inspecció de Treball la manca d’informació i l’obstrucció de les tasques dels vaguistes, la CUP considera que “la Generalitat no pot posar-se de perfil davant pràctiques antidemocràtiques i que vulneren els drets de les treballadores dels serveis públics”. En aquest sentit, la CUP-NCG ha registrat al Parlament diverses preguntes al respecte.