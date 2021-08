CATALANOFÒBIA

La policia espanyola de La Jonquera impedeix circular per tapar amb el CAT el distintiu 'E'

Membres de la policia espanyola a La Jonquera han impedit la circulació del vehicle de l'advocat independentista César Lagonigro perquè duia tapada amb un CAT la 'E'" de la matrícula. Casualment un altre 27 d'agost de fa justament 20 anys la policia espanyola va retenir (emmanillat-los durant una hora i mitja) a dues persones a La Jonquera per portar el CAT a la matrícula i és que aquest tipus d'inicidents són molt comuns a La Jonquera (fa 4 setmanes hi va haver un cas similar).

El conductor, amb una piulada, ha expressat que- "...més d’hora que tard, hi podrem circular, perquè- serem independents."

La CNP ens ha aturat a la #Junquera per portar CAT a la matrícula tapant la E. Diuen que no podem circular amb aquesta matrícula.

Els hi responem que més d’hora que tard, hi podrem circular, pq serem independents.

Diuen que parlem amb un idioma que s’entengui.

Seguim en català pic.twitter.com/RfINnJbGte

— Cèsar Lagonigro (@CesarLagonigro) August 27, 2021