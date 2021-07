Enegia

La CUP impulsarà la suspensió de llicències relatives a projectes de macrocentrals eòliques i solars a Ponent, Pirineus i Aran

La Candidatura d’Unitat Popular - Un nou cicle per guanyar presentarà, durant el mes de juliol, mocions en el cas que estigui a l’oposició o impulsarà acords de govern per tal que es suspenguin les llicències relatives a projectes de macrocentrals eòliques i solars durant 1 any i en tots els termes municipals a excepció de la producció per autoconsum.

Així, els anticapitalistes presentaran aquesta proposta a tots els municipis on comparteixen govern com Tàrrega, Cervera o Bellpuig, i en els que estan en l’oposició com la Seu d’Urgell, Balaguer, Solsona, Alpicat o Sant Guim de la Plana.

Una iniciativa que l’organització va iniciar a Tornabous, on el BOP de Lleida de 28 de juny publicava l’edicte de l’Ajuntament de Tornabous on s’informava que al passat Ple de 21 de juny es va aprovar, per unanimitat, suspendre per un any la tramitació de plans urbanístics derivats i l’atorgament de llicències o autoritzacions d’edificació, instal·lació o ampliació relatives a activitats i usos de producció d’energia i no destinades a l’autoconsum.

La CUP, que va ser l’únic grup parlamentari que va votar en contra del Decret 16/2019, i ja va avisar en el seu moment que el Decret es va fer d’esquena al territori i amb l’oposició de entitats i col·lectius ecologistes.

Des de la CUP es vol remarcar que amb aquesta suspensió no s’està en contra de la implantació de les renovables sinó que aquesta no respongui als criteris d’aproximar la producció als centres de consum, potenciar l’autoproducció i aprofitar els espais ja alterats per l’activitat. Els anticapitalistes denuncien que les comarques de Ponent exemplifiquen la desregularització del sector de les renovables: més de 500 molins sol·licitats a la ponència d’energies renovables (a banda dels 138 que ja hi ha en funcionament) i més de 2000 Ha de plaques fotovoltaiques en aquestes tres comarques. I per això reclamen una planificació ordenada d'un model energètic al servei de la ciutadania i no supeditat als interessos de les empreses de l'IBEX35.