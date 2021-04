Renovables

Centenars de persones se concentren contra els parcs eòlics projectats al Matarranya

Sota el lema "Renovables sí, però no així", unes 200 persones es van concentarar a la plaça major de Vall-de-roures el passat 23 d'Abril, diada de Sant Jordi.

Una protesta que va ser seguida per diferents representants polítics del territori, així com per l’Associació d’Empresaris del Matarranya, que han mostrat la seua preocupació per l’impacte que els parcs eòlics poden tindre al territori, inquietud que han traslladat als màxims responsables del Govern d’Aragó.

L’associació Gent del Matarranya, Esperanza Miravete va organitzar la mobilització per a presentar l'entitat i per a traslladar a la gent del territori què supose la massificació eòlica.