Energia

La CUP envia un informe jurídic a la consellera Jordà que contradiu la viabilitat dels macroprojectes eòlics i fotovoltaics

Les diputades de la CUP-NCG han fet arribar avui un informe jurídic, elaborat per la comissió de juristes de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP), a la consellera d’Acció Climàtica Teresa Jordà, que contradiu els posicionaments emesos pel Departament i que asseguren que els macroprojectes de parcs eòlics i fotovoltaics inclosos en la ponència de les energies renovables del Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls de les energies renovables, no es poden aturar.

L’informe jurídic conclou que “qualsevol activitat privada requereix per al seu desenvolupament d’intervenció administrativa. D’acord amb el Decret llei 16/2019 els parcs eòlics i les plantes fotovoltaiques per a poder-se construir, instal·lar i posar en funcionament necessiten autorització administrativa prèvia i de construcció, avaluació d’impacte ambiental (si s’escau) i aprovació d’un projecte d’actuació específica d’interès públic en sòl no urbanitzable (art.12)”. Així doncs i en conseqüència, sense aquest títol administratiu no es pot operar.

El títol administratiu l’otorga la Ponència que és l’òrgan col·legiat per fer-ho i qui determina un pronunciament favorable o desfavorable sobre la viabilitat dels macroprojectes. Tot i així, “el pronunciament favorable no garanteix que, en el marc del procés d’avaluació de l’impacte ambiental i de la tramitació del projecte, no puguin sorgir nous elements que puguin afectar la seva autorització” i per tant, no es tractaria d’un acord vinculant, ja que el projecte hauria de sotmetre’s a una avaluació ambiental i procés d’autorització corresponent abans de ser 100% viable.

Per aquest motiu, la CUP-NCG afirma que fins que no s’emeti la corresponent resolució que regula l’activitat i en la qual es valori la seva legalitat, no es podrà exercir el dret o la facultat i, en conseqüència, l’acord favorable ja sigui exprés o presumpte de la ponència no és més que un requisit previ per a poder iniciar el procediment substantiu pel qual, s’autoritzarà o no l’activitat en qüestió. En aquest sentit, l’informe conclou que fins que no hi hagi l’aprovació definitiva dels projectes no es generen drets i, per tant, l'argument de la conselleria d’Acció Climàtica que els projectes no es poden aturar per l'existència d'uns suposats drets, no és tal. Per tant, la decisió sobre aturar o no els projectes, no és una qüestió jurídica o administrativa, sinó política.

La CUP-NCG va encarregar aquest informe a la comissió de juristes després que a la primera trobada amb la consellera Jordà, aquesta manifestés dubtes sobre la viabilitat d'aplicar la moratòria acordada als macroprojectes que ja havien passat la ponència. La CUP-NCG considera que no tindria sentit que la moratòria només s'apliqués d'ara en endavant. Tant quan Calvet era el conseller responsable com durant els mesos en què no hi havia govern, s'han tramitat gran part dels macroprojectes i “no aturar-los seria prendre el pèl a la població”. La CUP-NCG recorda que això no és només una demanda de la formació anticapitalista i les entitats ecologistes, sinó un reclam del territori des de diferents sectors polítics.