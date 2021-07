Per la república

L’ANC i l’AMI refermen el seu compromís per treballar plegats per la independència

Aquest dilluns, l’Assemblea Nacional Catalana i l’Associació de Municipis per la Independència han mantingut una trobada amb l'objectiu de treballar conjuntament en els àmbits que afecten els objectius comuns de totes dues entitats i de seguir sumant esforços per assolir la independència de Catalunya. La reunió forma part de les trobades institucionals que està fent la nova executiva de l'AMI, que va prendre possessió el passat 4 de juny a l'assemblea general de l'entitat celebrada a Tarragona.

Per part de l'Assemblea hi han assistit la presidenta, Elisenda Paluzie, la responsable d'Accions Territorials, Esther Güell, el responsable de la Comissió Fem República, Aleix Andreu, i el responsable d'Incidència Política, Martí Claret. Per part de l'AMI, hi han assistit el president, Jordi Gaseni (L'Ametlla de Mar), la vicepresidenta primera, Sònia Gràcia (Fornells de la Selva), el vicepresident quart, Jordi Molinera (Altafulla), el vocal Antoni Villas (Juneda) i la vocal Cristina Mundet (Vilobí d'Onyar).