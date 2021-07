LLUITA INSTITUCIONAL

Guanyem Girona vol impulsar un càmping a Girona amb una àrea d’autocaravanes i un punt d’acollida de cicloturistes

· La ubicació del futur càmping hauria de ser debatuda i consensuada amb els veïns i veïnes de la zona

Guanyem Girona vol que l’Ajuntament impulsi la creació d’un càmping municipal i portarà una moció al proper ple de dimarts 27 de juliol per oficialitzar la proposta. Fruit d’una anàlisi sobre el fenomen turístic a la ciutat, el principal partit a l’oposició ha presentat aquest projecte que pretén reactivar una iniciativa municipal del 2016, quan el mateix consistori gironí va demanar a la Generalitat que valorés vuit terrenys perquè hi acollissin un càmping, iniciativa que va quedar oblidada. Lluc Salellas, cap de l’oposició i portaveu del grup municipal, ha explicat que la moció neix de la voluntat de dotar Girona de “la millor fórmula per avançar cap a una ciutat amb un turisme més proper, sostenible i descentralitzat”. Així, Salellas destaca que “viatjar, moure’ns i descobrir és innat en els humans” però alhora apunta a la necessitat d’avançar cap a models turístics que tinguin “un menor impacte ecològic i que respectin la idiosincràsia dels pobles i ciutats”.

El principal punt d’acord de la moció, doncs, demana culminar la modificació del Pla General d’Ordenació Urbanística iniciat el 2016 per poder situar a Girona el càmping i consensuar amb el veïnat una ubicació definitiva. D’altra banda, sobre el possible model de gestió del nou equipament, des de Guanyem creuen que una opció podria ser l’externalització a empreses del tercer sector amb programes d’inserció laboral de col·lectius vulnerables. Salellas ha subratllat que això podria donar “un alt valor afegit al projecte” tot i que no descarten altres opcions. La formació municipalista també ha insistit que el nou càmping s’hauria de construir seguint criteris d’accessibilitat.

El projecte presentat per Guanyem també contempla l’adequació d’una àrea per a autocaravanes i furgonetes camperitzades. Aquesta àrea substituiria l’actual que hi ha situada a Domeny i que desapareixerà properament quan es desenvolupi urbanísticament la zona. Salellas ha destacat la importància d’oferir aquest servei per a les persones que practiquen aquesta modalitat de turisme que ha augmentat els últims anys i ha insistit amb la necessitat que l’àrea compti amb els serveis necessaris fins ara absents als terrenys de Domeny.

Finalment, des del principal partit a l’oposició també volen que el càmping compti amb un punt d’acollida de ciclistes on es puguin guardar de forma segura les bicicletes i els equipatges mentre els usuaris descansen o visiten la ciutat. Aquest punt caldria que estigués situat en un indret que gaudís de bona connexió amb les Vies Verdes.