El "Joc de les frases desfetes” guanya el sisè Concurs Tísner de Creació de Jocs de Català

Aquest diumenge més de 150 alumnes d'arreu del domini lingüístic han seguit el lliurament dels premis del Concurs Tísner de Creació de Jocs de Català a Sabadell i, per primera vegada a la història del concurs, en línia per YouTube L'acte de cloenda del concurs ha estat presentat pel Mag Lari i ha comptat amb les actuacions musicals de Buhos i de la cantant Suu. Els alumnes de 5è i 6è que han seguit l'acte també han gaudit de l'actuació del grup Souldiers, de l'escola musical de dansa de Sabadell Espai Soul Center.El projecte guanyador s'anomena "El joc de les frases desfetes" i ha estat creat pels alumnes de 5è de l'Escola Lluçanès, de Prats de Lluçanès, que s'han trencat les banyes per crear un joc original i divertit, que consisteix a descobrir frases fetes catalanes a partir de dibuixos fets per ells mateixos. El jurat ha premiat el joc per la seva aposta per la creativitat verbal, suscitada a través de mecanismes variats i divertits, que transformen la llengua en una descoberta constant. S'hi juga per equips i els jugadors tenen dues baralles amb les representacions de les frases fetes, que hauran d'endevinar i aparionar durant la partida. Guanya la persona que es quedi abans sense cap carta. Els alumnes de 5è han estat premiats amb un taller de màgia amb en Mag Lari i, a més, "El joc de les frases desfetes" s'exposarà al Museu del Joguet de Catalunya, a Figueres.El segon premi ha estat per al joc "Catibum", dels alumnes de 5è de l'Espai Obert La Serra de Sant Pere de Ribes. El seu premi ha consistit en un taller de cuina amb Ada Parellada. El tercer premi ha estat per a l'Escola Sant Esteve, de Sant Pere de Bages, amb el joc "Dites dels nassos", creat també pels alumnes de 5è, que podran gaudir d'un taller de ciència amb el físic i divulgador Dani Jiménez.Tots tres projectes guanyadors han rebut un trofeu elaborat per Joan Mundó. A banda dels tres guanyadors, el jurat ha atorgat sis accèssits, un dels quals a una escola de Castelló del País Valencià i un altre al Soler, de Catalunya Nord. Els altres quatre accèssits han estat atorgats a escoles de Barcelona, Sils, Fondarella i Granollers.Òscar Escuder, president de la Plataforma per la Llengua, també ha estat present a l'acte de lliurament dels premis, per recordar el dret dels infants de jugar en la seva llengua: "Les administracions ens haurien de garantir aquest dret i ara per ara no ens el garanteixen enlloc. Hi ha una llei aprovada pel Parlament de Catalunya el 2010, el Codi de consum , que implicaria, si es fes complir, que tots els productes (inclosos jocs i joguines) que es venen a Catalunya haurien de ser també en català i cap govern no ho ha fet complir".El Concurs Tísner de Creació de Jocs de Català és una iniciativa de la Plataforma per la Llengua. L'objectiu del certamen, que ha incorporat enguany propostes d'escoles d'Andorra, Catalunya Nord i la Franja per primera vegada, és que alumnes, mestres i escoles descobreixin la faceta lúdica de la llengua catalana tot creant el seu propi joc de taula.