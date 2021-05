Ensenyament

La directora i una mestra del CEIP Mediterrani d'Alacant s'enfronten a una demanda de 15 anys d’inhabilitació

ACPV dona suport a la mestra i a l’equip directiu assetjats pel filibusterisme judicial de l’extrema dreta

Acció Cultural del País Valencià ha denunciat el filibusterisme judicial que fa l’extrema dreta. "Emprar una institució com la justícia, que ha de ser garant dels drets i la democràcia, per atemorir a qui senzillament treballa i respecta els drets lingüístics és indecent".

Considera que dur a judici a una professora i un equip directiu amb una denúncia sense fonament no hauria de permetre’s, i menys quan és públic i notori que sols és una estratègia per a crear un clima de conflicte artificialment, no existint cap vulneració de drets.

Tal com s'ha fet ressò Nosaltres La Veu, Els fets es remunten a principis del mes de febrer del 2020, quan el col·legi va emetre la circular esmentada perquè s’autoritzara la participació de l'alumnat en una excursió i la família de la xiqueta va demanar que li fora facilitada en castellà. «No puc signar un document que no entenc», va dir el progenitor.

El pare, Joaquín Oliva,vicecoordinador municipal de Vox a Alacant, va assegurar que el centre els va negar aquest dret i, a més, els va fer arribar el missatge amb la negativa a través de la filla. A més, va afegir que «aquesta actitud d'intransigència per part del centre educatiu» s'havia mantingut «fins a l'últim moment», i, per això, la menor no havia pogut anar a l'excursió.

L'associació «Hablamos español»,pròxima a Vox, va donar suport al pare de la xiqueta i va anunciar que traslladava els fets de «discriminació lingüística» a la Fiscalia de Menors, perquè «investigue si s'han vulnerat els drets de la menor i si s'ha incorregut en prevaricació».

Insults i amenaces a la directora del centre

Des de la Conselleria d'Educació van afirmar que, encara que no hi ha una normativa que obligue a lliurar les circulars en les dues llengües, aquest col·legi sempre ho havia fet, a excepció de dues ocasions en el curs 2019-2020, i que quan el pare «va exigir que aquestes es traduïren el castellà, la cap d'estudis es va prestar a llegir-les en castellà, però el pare es va negar», al·legant que li semblava «una burla».

Posteriorment, Educació va ordenar interposar una denúncia formal per «insults i amenaces cap a la directora de centre», rebudes per via telefònica de forma anònima. Unes trucades investigades per la policia.

Suport de l’AMPA i del Consell Escolar

La Junta directiva de l'AMPA del CEIP Mediterrani d’Alacant va emetre un comunicat en què assenyalava que «des del centre les comunicacions es fan en les dues llengües oficials, llevat d'errors molt puntuals».

Per la seua banda, el Consell Escolar també van fer public un altre comunicat en què expressava «el total suport al centre, als seus professionals, i a la manera de gestionar el mateix per part dels seus treballadors».

El Consell hi feia constar: «Totes les comunicacions de centre i del professorat amb nosaltres, els pares, es duen a terme en dues llengües, el valencià i el castellà, i mai hem tingut cap problema en aquest aspecte. Una altra cosa, és que de manera puntual, s'haja produït alguna comunicació només en una llengua. Amb total seguretat entenem que es tracta d'un fet aïllat. Tenim totes les comunicacions per correu electrònic, paper, etc. com a prova del que manifestem a disposició de qualsevol organisme o persona que el sol·licite».

A més, apuntava que «la majoria d'actes: Nadal, reunions informatives de classe, reunions trimestrals amb els professors, diverses activitats extraescolars (com carnestoltes, Halloween, fogueres etc.) xerrades en comú i en particular, s'utilitza com a llengua principal el castellà». I, a més, «en la majoria de xerrades informals, per no dir en totes, llevat que s’estipule el contrari, es fan en castellà». «Tots els treballadors del centre es comuniquen oralment amb els pares en castellà, i de forma escrita sempre en les dues llengües», hi afegia.

D'altra banda, desmentia «de manera rotunda», que els seus fills «estiguen sent utilitzats, coaccionats o adoctrinats de qualsevol forma com a mitjà de pressió per imposar el valencià als pares», i recalcava que «és un centre plurilingüe, en què s'imparteixen les classes en dues llengües, castellà i valencià», i en «una tercera, l'anglès, en diverses hores lectives ajustant-se a el programa de centre i al nivell de valencià que s'imparteix en el mateix».

Finalment, posava com a exemple que al centre, on hi ha alumnes de nombrosos països, de quasi tots els continents, no havia arribat mai «cap queixa o consulta sobre l'ús de les llengües».