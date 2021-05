Discriminació lingüística

L'ASM responsabilitza el rei d'Espanya "de l'agressió lingüística contra la presidenta del Govern de les Illes"

L'Assemblea Sobiranista de Mallorca (ASM) fa responsable el rei d'Espanya de l'agressió lingüística racista de que ha estat objecte la presidenta del Govern balear, Francina Armengol, durant un acte públic a Eivissa.

Segons l'ASM, "el fet que un parell d'energúmens s'atrevissin a proferir crits de "en espanyol!" a tota una presidenta de les Balears és la prova més evident de la impunitat amb què actuen els supremacistes espanyols a ca nostra, sabedors que compten amb la complicitat i el suport de l'Estat colonial.

Si fa tres segles que Espanya trepitja els nostres drets, la nostra llengua i la nostra identitat, els darrers anys el maltracte s'ha redoblat arran del famós discurs del "a por ellos" de Felipe VI de Borbón, amb el qual va proclamar, urbi et orbi, que els ciutadans dels Països Catalans som uns súbdits de tercera categoria obligats a acatar les ordres de Madrid.

El rei d'Espanya i la Delegación del Gobierno colonial no només no han fet mai una crida als castellanoparlants perquè respectin i aprenguin la nostra llengua, sinó que es posen de part de l'agressor quan les forces de seguretat estatals vulneren els nostres drets lingüístics. Amb aquests precedents, no és d'estranyar que dos individus tinguin la barra de vexar públicament tota una presidenta de les Balears perquè parla la llengua pròpia del territori.

A la sra. Armengol, per altra banda, li recordam que té el deure moral, legal i institucional d'expressar-se públicament en català. Els nostres representants són un model de comportament per a la ciutadania, i deixar-se humiliar davant tothom per un parell de colonitzadors espanyols ha estat un exemple nefast que exigim que no es repeteixi.

Així mateix, emplaçam els partits de país a presentar mocions de condemna dels fets a totes les institucions on tenen representació".

Armengol es deixa humiliar per dos feixistes, colons i suremacistes espanyols vinculats a la U.D Ibiza
— Jaume Sastre (@vagadefam) May 28, 2021