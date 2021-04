Català a l'escola

Alumnes de Ciutat Meridiana participen en tallers de diversitat lingüística i glosa

Els alumnes de cicle mitjà i superior van dur a terme les activitats proposades en el Pla d'Actuació Lingüística Integral de Ciutat Meridiana

El passat divendres 23 d'abril, per celebrar Sant Jordi, la Plataforma per la Llengua va organitzar un matí de tallers de diversitat lingüística i glosa per als alumnes de l'escola Mestre Morera de Ciutat Meridiana, a Barcelona.

Aquests tallers educatius s'emmarquen en el Pla d'Actuació Lingüística Integral de Ciutat Meridiana, un conjunt d'actuacions que la Plataforma per la Llengua duu a terme en aquest barri per acostar el català a persones que no el fan servir habitualment.

Els alumnes de cicle mitjà de l'escola van participar en els tallers de diversitat lingüística, dinamitzats per parlants de diverses llengües. Cada classe, dividida en quatre grups, va aprendre a escriure el nom en amazic, àrab, panjabi i rus, i també va reflexionar sobre les idees centrals de la diversitat lingüística i les llengües que els envolten.

Així mateix, un membre de l'associació Cor de Carxofa va impartir dos tallers de glosa, en els quals van participar els alumnes de cicle superior. Aquests, van poder tenir un primer contacte amb el món de la cançó improvisada i van posar en pràctica el ritme, la rima i el vers, com també el cant improvisat.

Cadascun dels tallers, des de la seva disciplina, té la llengua catalana com a eina de cohesió social i comunicació, amb l'objectiu d'acostar-la als alumnes en un entorn distès i lúdic. Per això, en ambdós casos la metodologia que s'utilitza es basa en jocs lingüístics i dinàmiques lúdiques que generin interès, amb l'objectiu que els alumnes tinguin una vivència més emocional i aprenguin de manera significativa.

Si sou un centre educatiu o una entitat de lleure i esteu interessats a oferir algun taller de promoció del català per a joves, només cal que ens envieu la vostra petició a info@plataforma-llengua.cat