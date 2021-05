Català a l'Escola

Escola Valenciana impulsa una ‘Onada’ de matriculacions en valencià’

Escola Valenciana ha fet pública la seua campanya de matriculació escolar 2021-2022, que per primera vegada s’adreça a l’alumnat Secundària amb el lema “Puja a l’onada, matricula’t en valencià”, a qui encoratja a triar centres amb programes amb un alt percentatge de càrrega lectiva en valencià el pròxim curs escolar.

Escola Valenciana busca engrescar la gent jove amb els avantatges d’estudiar en valencià, com “l’ambient, les amistats o perquè el coneixement de llengües és el millor camí del futur”, amb la finalitat que aquesta joventut es convertisca en “una onada de matriculacions en valencià”.

Per tal d’animar a “triar aquells centres educatius amb programes lingüístics que fan del valencià la llengua vehicular d’aprenentatge”, l’entitat ha impulsat el repte “Onada pel Valencià” i anima a tiktokers perquè repliquen aquest ball i visibilitzen la importància de matricular-se en valencià.

La campanya està protagonitzada per tiktokers d’actualitat com Sílvia P. Sesé (@MissTagless), Fran Tudela (@CabraFotuda), Ana Pérez (@Socundinosaure), Júlia Escrivà (@juesctiva) o Clara Cerdán (@figamon). També hi apareix la cantant JazzWoman, que posa la música de la campanya, amb la cançó Amor i amistat, del seu àlbum Malèfica (2020).

Amb el detonant “i si fem un repte de TikTok i, així, animem la gent a matricular-se en valencià?”, les tiktokers promouen una coreografia i el repte de ballar-la i, així, difondre i promoure les matriculacions en valencià el pròxim curs. Per aquest repte, Escola Valenciana ha triat la cançó Amor i Amistat perquè l’ensenyament en valencià no només és aprenentatge de llengües, millors competències i perspectives de futur, sinó que també representa relacions socials, amistats i fer colla.